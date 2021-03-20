Игрок «Рейнджерс» Камара: Кудела подошёл ко мне и сказал: «Ты грёбаная обезьяна»

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара рассказал о конфликте, произошедшем во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы со «Славией» (0:2).



Напомним, после матча главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сообщил, что футболист «Славии» Ондржей Кудела оскорбил Камара по расовому признаку. Позже появилась информация, что Кудела был избит в подтрибунном помещении.



«В футболе нет места расизму или какой-либо форме предубеждения. С лета многие из нас вставали на колено в знак солидарности с теми, кто потерял жизнь в результате насилия на расовой почве. Если УЕФА искренне хочет «показать красную карточку расизму», то нужно придерживаться подхода абсолютной нетерпимости к такому поведению. Как игрок я не ожидаю, что мне придётся терпеть оскорбления на поле и за его пределами в 2021 году.



Подлые расистские оскорбления со стороны Куделы имели место на международной арене, и бездействие УЕФА будет рассматриваться как разрешение расизма. Во время матча Кудела спорил с игроком «Рейнджерс», и я попытался вмешаться, но Кудела сказал мне заткнуться, а затем добавил: «Секундочку, мой друг». Затем он подошёл ко мне, прикрывая рот, наклонился к моему уху и произнес: «Ты грёбаная обезьяна, ты знаешь, что это так». Я был шокирован и напуган, услышав такое от профессионального футболиста», — приводит слова Камара Sky Sports.

Стивен Джеррард обвинил футболиста «Славии» в расизме после матча Лиги Европы