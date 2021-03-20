Хвича Кварацхелия извинился перед болельщиками за поражение в матче с «Химками»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия извинился перед болельщиками за поражение в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:3).

«Извините за разочарование… В жизни бывают победы и поражения, но без проигрышей мы не смогли бы этого узнать. Мы вернёмся сильнее! Спасибо за поддержку», — написал Кварацхелия на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Хвичи Кварацхелии

Счёт в матче был открыт на 20-й минуте – полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов реализовал пенальти. Уже на 28-й минуте Павел Могилевец удвоил преимущество подмосковной команды. «Рубин» отыграл один мяч на 42-й минуте усилиями Джордже Деспотовича. Но на 75-й минуте Илья Кухарчук своим голом вернул «Химкам» комфортный перевес в два мяча. Финальный свисток арбитра зафиксировал неожиданную победу гостей.



«Рубин», набрав в 23 матчах 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (35) – на девятом месте.