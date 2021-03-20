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Защитник «Факела» Брызгалов прокомментировал разгромную победу в матче с «Томью»

Защитник «Факела» Брызгалов прокомментировал разгромную победу в матче с «Томью»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Защитник «Факела» Сергей Брызгалов, забивший гол в ворота «Томи», поделился впечатлениями от победы в матче 31-го тура ФНЛ. В гостях «Факел» выиграл со счётом 3:0.

«Из пяти весенних матчей для нас это была четвёртая игра в гостях. Легко не бывает ни в одной встрече. Сегодня, несмотря на крупный счёт, тоже было непросто. В каждом матче приходится выкладываться по максимуму. Соперники тоже бьются за очки, где-то поля бывают не лучшего качества. Поэтому говорить о лёгких играх не приходится.

Какое настроение в команде после пяти побед в пяти матчах? Конечно, эмоции положительные, но, можно сказать, мы уже готовимся к следующей игре. Идём от матча к матчу, чувствуем себя единым целым. Эмоции от своего гола? Естественно, рад, давно не забивал, здорово, что получилось отличиться. Но самое главное — мы выиграли и добавили три очка в таблицу. Командный результат всегда важнее», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Факел» разгромил «Томь» в гостевом матче ФНЛ
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