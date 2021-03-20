Самошников: шуток от Дзюбы пока не было

Защитник «Рубина» Илья Самошников поделился впечатлениями от пребывания в сборной России.
«Волнение, конечно, было. Но всё так быстро произошло — приехали буквально за тридцать минут до тренировки, быстро с ребятами познакомились. Всё отлично. Пока шуток от Дзюбы не было. Как провожал Слуцкий? Вообще никаких эмоций не было. Просто пожелал удачи ребятам, которые едут в сборную, и всё. Да, конечно, комфортно, что Дюпин вместе со мной в сборную приехал. Вместе попали. И, мне кажется, общий язык с ребятами теперь найти будет легче.
Более-менее справились с требованиями Черчесова на тренировке. Они отличаются от клубных требований. Это в плане передвижения чуть другое. Советов не было. А по действиям – буду смотреть. Только первая тренировка. Дедовщины в сборной нет.
Желание попасть в сборную, конечно, было. Это было моей целью. Но на этом я не стану останавливаться. Буду пытаться двигаться дальше. Хочу побыть с ребятами, пообщаться. Потом уже можно будет лететь на Мальту», — передаёт слова Самошникова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 21 марта 2021
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