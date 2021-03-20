Полузащитник Тонни де Вильена изъявил желание покинуть «Краснодар» этим летом. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом. «Отец игрока и сам Вильена считают, что их период в России подходит к концу, и хотят покинуть клуб», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что к голландцу есть интерес из топ-5 европейских чемпионатов. С большой долей вероятности трансфер состоится в летнее трансферное окно.
Вильена перешёл в «Краснодар» из «Фейеноорда» в 2019 году за € 9 млн. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 10 млн. В нынешнем сезоне Вильена провёл 28 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
- 21 марта 2021
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