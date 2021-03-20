Агент Сафонов: Тюкавина вызвали в молодёжную сборную. У Кучаева проблемы со здоровьем

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что форвард получил вызов в молодёжную сборную России.
«Тюкавина вызвали в молодёжную сборную. Сдал тест на коронавирус, завтра прибудет в расположение команды. У Кучаева какие-то проблемы со здоровьем. Но я уверен, что Тюкавин заслужил вызов игрой, а не только чьей-то травмой. Будет играть, доказывать. Посмотрим», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне РПЛ Тюкавин провёл на поле два матча, забил два гола. Тюкавин ранее не выступал за молодёжную сборную России – только за юношеские. На чемпионат Европы U-21 в состав российской команды из форвардов ранее были вызваны нападающие Вячеслав Грулёв, Фёдор Чалов и Денис Макаров.
- 21 марта 2021
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