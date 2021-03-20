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Томислав Дуймович рассказал о работе Ивицы Олича в сборной Хорватии

Томислав Дуймович рассказал о работе Ивицы Олича в сборной Хорватии
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист «Локомотива», «Динамо» и сборной Хорватии, а ныне футбольный агент Томислав Дуймович рассказал о работе Ивицы Олича в национальной сборной.

«Олич был правой рукой тренера сборной Хорватии Златко Далича. Знаю, что Ивица оставался очень вовлечён: Далич советовался с ним по всем заменам и вообще часто обращался. Не было такого, что Далич всё делал сам, а Олич просто сидел на скамейке. Ивица был погружён в процесс, много контактировал с футболистами, поддерживал связь между ними и тренерами. А ещё лично посещал матчи кандидатов в сборную, потому что тактически грамотный специалист.

Конечно, он мог что-то посоветовать Манджукичу, потому что сам был отличным нападающим, но в сборной Олич работал со всеми игроками. Был первым ассистентом тренера, но рассчитывал однажды начать тренировать самостоятельно. Дай бог, это будет в ЦСКА», – сказал Дуймович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Ранее появилась информация, что со следующей недели Ивица Олич возглавит ЦСКА.

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