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Сульшер подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о контракте с Кавани

Сульшер подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о контракте с Кавани
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил мнение о ситуации с продлением контракта 34-летнего уругвайского форварда Эдинсона Кавани.

«Мы ведём диалог с Кавани. Эдинсон – топ-форвард, и что бы он ни решил касательно своего будущего, давайте просто подождём. У нас с ним хороший диалог.

«Манчестеру» нужен конкурентоспособный состав, и нам нужен тот, кто будет стабильно забивать», — цитирует Сульшера Goal.

Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего форварда 6 голов и 2 результативные передачи в 18 матчах английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что вице-президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме может попытаться убедить Кавани пополнить аргентинский клуб уже этим летом.

«МЮ» недоволен физической формой Кавани и сомневается в обоснованности продления контракта
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