«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Вулверхэмптона» Нету

Португальский нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, 21-летний форвард стал одной из главных трансферных целей «МЮ» на ближайшее трансферное окно. Сообщается, что «красные дьяволы» готовы предложить за португальца 50 миллионов фунтов стерлингов. «Манчестер Юнайтед» мог подписать Нету ещё в 2016-м году, но тогда не смог убедить футболиста.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Нету провел 29 матчей за «Вулверхэмптон» и забил пять мячей.

После 29 туров АПЛ «Вулверхэмптон» с 35 очками занимает 13-е место, «Манчестер Юнайтед» (57) – 2-е.

В 30-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» 4 апреля сыграет с «Брайтоном», «Вулвз» 5 апреля встретится с «Вест Хэмом».