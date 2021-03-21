Гасперини: очень рад за Миранчука, который отлично провёл матч с «Вероной»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу в матче с «Вероной» (2:0).

«Выбор сегодняшней схемы 4-2-3-1 был продиктован необходимостью. Мы часто использовали её раньше. Мне также очень понравился настрой команды. Смена схемы — это тоже способ заставить всех сыграть лучше. Я очень рад за Миранчука, который отлично провёл игру», — цитирует Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 33-й минуте главный арбитр встречи Лука Пайретто назначил пенальти в ворота «Вероны», который успешно реализовал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард Дуван Сапата упрочил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал Малиновский.



Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе гостей и был заменён на 64-й минуте встречи. Вместо него на поле появился хавбек Марио Пашалич.