Президент «Ювентуса» поздравил Роналду с побитым рекордом Пеле и вручил игроку подарок

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимает «Беневенто». Встреча проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. К перерыву счёт в матче не открыт.
Как сообщает пресс-служба туринского клуба в «Твиттере», перед началом встречи президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поздравил нападающего команды Криштиану Роналду с новым достижением — 14 марта 36-летний португалец побил абсолютный рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за карьеру. Аньелли подарил Роналду памятную футболку с номером 770 (количество забитых мячей Роналду за карьеру) и надписью G.O.A.T., которая расшифровывается как Greatest Of All Time (Величайший всех времён. — Прим. «Чемпионата»).
Напомним, Пеле завершил свою профессиональную карьеру футболиста на отметке в 767 голов. Бразилец признал тот факт, что его достижение превзошёл Роналду, и даже поздравил португальца.
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