Джесси Лингард ударом в дальнюю девятку открыл счёт в матче «Вест Хэм» — «Арсенал». Видео

На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит очередной матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Идёт 25-я минута встречи, счёт 2:0 в пользу «молотобойцев».
Счёт был открыт на 15-й минуте матча — нападающий хозяев Майк Антонио выкатил мяч на радиус штрафной, откуда полузащитник Джесси Лингард пробил точно в дальнюю девятку.
Видео отличного выстрела Джесси Лингарда
Это пятый гол 28-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ. Лингард перешёл в «Вест Хэм» в конце января на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Арендное соглашение действует до 30 июня 2021 года.
Подопечные Микеля Артеты в 28 матчах набрали 41 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (48) — на пятом месте.
Матч первого круга «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 19 сентября 2020 года и завершился победой «канониров» со счётом 2:1.
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