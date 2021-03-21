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«Лестер» — «МЮ»: Погба, ван де Бек — в старте. Бруну Фернандеш и Кавани остались в запасе

«Лестер» — «МЮ»: Погба, ван де Бек — в старте. Бруну Фернандеш и Кавани остались в запасе
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на четвертьфинальный матч Кубка Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Эванс, Олбрайтон, Тилеманс, Перес, Ндиди, Варди, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Дэйли-Кэмпбелл, Томас, Фукс, Амарти, Чодури, Прат, Лешаела, Менди.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Теллес, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Матич, Фред, Погба, ван де Бек, Марсьяль, Гринвуд.

Запасные: де Хеа, Уильямс, Туанзебе, Шоу, Мактоминай, Бруну Фернандеш, Джеймс, Кавани, Траоре.

В нынешнем сезоне команды однажды встречались в английской Премьер-лиге: в 15-м туре «Лестер» принимал «МЮ». Встреча завершилась вничью — 2:2.

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