«Лестер» — «МЮ»: Погба, ван де Бек — в старте. Бруну Фернандеш и Кавани остались в запасе

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на четвертьфинальный матч Кубка Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.



«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Эванс, Олбрайтон, Тилеманс, Перес, Ндиди, Варди, Ихеаначо.



Запасные: Уорд, Дэйли-Кэмпбелл, Томас, Фукс, Амарти, Чодури, Прат, Лешаела, Менди.



«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Теллес, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Матич, Фред, Погба, ван де Бек, Марсьяль, Гринвуд.



Запасные: де Хеа, Уильямс, Туанзебе, Шоу, Мактоминай, Бруну Фернандеш, Джеймс, Кавани, Траоре.



В нынешнем сезоне команды однажды встречались в английской Премьер-лиге: в 15-м туре «Лестер» принимал «МЮ». Встреча завершилась вничью — 2:2.