ЦСКА отреагировал на победный гол Гайча в матче с «Ювентусом»
Пресс-служба ЦСКА в «Твиттере» прокомментировала гол нападающего «армейцев» Адольфо Гайча, играющего на правах аренды за «Беневенто».
«Браво!» — говорится в сообщении «твиттер»-аккаунта ЦСКА.
В матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В первом тайме VAR отменил пенальти, назначенный за нарушение против полузащитника Деяна Кулушевски. На 69-й минуте единственный гол забил Адольфо Гайч.
«Ювентус» в 27 матчах набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (29) находится на 16-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).
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