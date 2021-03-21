ЦСКА отреагировал на победный гол Гайча в матче с «Ювентусом»

Пресс-служба ЦСКА в «Твиттере» прокомментировала гол нападающего «армейцев» Адольфо Гайча, играющего на правах аренды за «Беневенто».

«Браво!» — говорится в сообщении «твиттер»-аккаунта ЦСКА.

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



В первом тайме VAR отменил пенальти, назначенный за нарушение против полузащитника Деяна Кулушевски. На 69-й минуте единственный гол забил Адольфо Гайч.



«Ювентус» в 27 матчах набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (29) находится на 16-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).