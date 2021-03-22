Парти: «Арсенал» должен извлечь урок из всех ошибок, допущенных в матче с «Вест Хэмом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (3:3).
«Думаю, с самого начала матча мы могли добиться большего. Мы были потерянными, а «Вест Хэм» был настроен очень серьёзно. Мы были недостаточно быстрыми, и это сильно навредило команде. Во втором тайме мы смогли переломить ход встречи. Мы придерживались своего плана и сражались как одна команда.
После трёх пропущенных мячей в нас проснулась спортивная злость. С этого момента мы начали выкладываться по полной. Думаю, «Арсенал» должен извлечь урок из всех ошибок, допущенных в этой встрече. Нам нужно понять, чего нам не хватает, чтобы доминировать с первых минут. В чемпионате Англии важно сразу брать инициативу в свои руки, чтобы быть на вершине», — приводит слова Парти пресс-служба «Арсенала».
- 22 марта 2021
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:09
-
17:55
-
17:41
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:16
-
14:53
-
14:47
-
14:47
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:31
-
14:24