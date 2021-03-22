Парти: «Арсенал» должен извлечь урок из всех ошибок, допущенных в матче с «Вест Хэмом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (3:3).



«Думаю, с самого начала матча мы могли добиться большего. Мы были потерянными, а «Вест Хэм» был настроен очень серьёзно. Мы были недостаточно быстрыми, и это сильно навредило команде. Во втором тайме мы смогли переломить ход встречи. Мы придерживались своего плана и сражались как одна команда.



После трёх пропущенных мячей в нас проснулась спортивная злость. С этого момента мы начали выкладываться по полной. Думаю, «Арсенал» должен извлечь урок из всех ошибок, допущенных в этой встрече. Нам нужно понять, чего нам не хватает, чтобы доминировать с первых минут. В чемпионате Англии важно сразу брать инициативу в свои руки, чтобы быть на вершине», — приводит слова Парти пресс-служба «Арсенала».

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