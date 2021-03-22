Караваев: к матчу с Мальтой подготовились великолепно. Проблем возникнуть не должно

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о подготовке в матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты. Встреча состоится 24 марта.
«Всё отлично, подготовились великолепно. Поля, инфраструктура на отличном уровне. Все в хорошем настроении и подготовлены к игре. Готовимся к сопернику, это очень серьёзная игра. Тренеры подскажут, как правильно сыграть. Думаю, никаких проблем с этим возникнуть не должно. Мне без разницы, где играть. Где тренер поставит, там и сыграю. Повторюсь, могу сыграть и слева, и справа. Никаких проблем. Недооценки соперника не будет, я уверен на 100 процентов. Это отбор и серьёзная игра.
Конечно, знаю историю с матчем со Словенией в 2009 году, но сейчас у нас Мальта. Все мысли об этой встрече. Конечно, по возможности будем следить за молодёжным чемпионатом Европы, болеть за наших», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 22 марта 2021
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