Экс-игрок ЦСКА: Гончаренко обыгрывал «Реал», но команда пять лет без титулов — плачевно

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера московской команды.

«Поздно уволили Гончаренко или не поздно – результата нет. Боролись за чемпионство, а после последних туров у ЦСКА нет шансов на чемпионство. Точнее, шансы всегда есть: если конкуренты будут оступаться, то шансы появятся. К Виктору Михайловичу много вопросов по игре с «Арсеналом»: по составу, по игре. По игре с «Зенитом» результата тоже нет, по выступлению в Лиге Европы результата нет уже два года. Да и много вопросов накопилось к руководству. Я думаю, что руководство просто не стали ждать конца сезона, а решили поменять его сейчас. Что касается назначения Олича: ему будет тяжело, опыта нет. Но могу сказать обратное, если это как-то пойдёт на пользу команде.



Хорошие моменты Гончаренко в актив можно занести, но они есть у всех в жизни. Команда пять лет без титулов – это очень плачевно. Две Лиги Европы — последнее место в группе. Самый яркий момент в том, что при Гончаренко молодые ребята получили место в составе и выступали в еврокубках, набрались положительного опыта в международных играх. Это очень хороший момент, потому что без игр с сильными командами из Европы, с лучшими в Лиге Чемпионов, которые были — футболисты не будут расти. Они получили опыт, и он им доверял. Да, они сыграли с «Ромой», с «Реалом» матчи выиграли, но из группы они не вышли. Без этого единичные моменты и всплески не добавляют радости. Конечный результат, титулы и кубки – это самый главный показатель работы тренера. Да, мы можем говорить, что у тренера в первой лиге титулов и кубков нет, но когда человек работает в такой команде, как ЦСКА, где привыкли к победам, а их нет на протяжении пяти лет – тут надо вопросы задавать и спрашивать», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.