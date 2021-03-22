Грушевский: перечень достижений и благодарностей Гончаренко огромен

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера московской команды.

«В последнее время в команде что-то надломилось. И последним временем я называю не неудачные матчи 2021 года, а отрезок, который увенчался провалом 0:4 в матче с «Зенитом» и отъездом Гончаренко в Беларусь, скомканным возвращением. Потом были хорошие матчи, определённые моменты радости у болельщиков ЦСКА. Со сменой на тренерском мостике игроки должны почувствовать подъём и эмоциональный всплеск. Даже Влашич в последнее время не похож на себя лучшего. Значит есть какая-то деструктивная составляющая. Если нет страсти и хорошей энергетики между тренером и игроками, то это сказывается. Как болельщик, я это чувствовал даже с трибуны.

Много чем запомнился Гончаренко. Конечно, можно сказать, что эти две победы над «Реалом» нам ничего не дали. Но Виктор Михайлович запомнился феерической победой в Лионе. Надо не забывать, как уходил Слуцкий, была выжженная земля. Команда играла невыразительно, всё было вяло и тухло. При Гончаренко команда оживилась, он перестроил игру в обороне, перешёл на игру в три защитника. Это тут же дало результат. По-новому раскрылся Фернандес. Да, провалы в ЛЕ никуда не денутся, но были и очень хорошие матчи в Лиге чемпионов. Перечень достижений и благодарностей Гончаренко достаточен огромен. Плюсы, в моём понимании, перевешивают. Хорошего было много: команда жила, горела», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.