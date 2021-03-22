Валерий Карпин: вернуться в «Спартак»? В «Ростове» чувствую себя великолепно

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы болельщиков во время отдыха в Дубае. Его жена Дарья провела эфир в «Инстаграме» и читала сообщения фанатов.



— В «Спартак» вернёшься?

— В «Ростове» себя чувствую великолепно.



— А в Дубае?

— А в Дубае вообще хорошо. Потому что в «Ростове» хорошо. Поэтому и в Дубае неплохо.



— «Ростов» или «Спартак»?

— «Ростов».



Карпин выступал за «Спартак» в бытность футболистом, а пост главного тренера занимал с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. «Ростов» специалист возглавляет с 2018 года. Сейчас жёлто-синие, набрав 37 очков в 23 турах, занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 3 очка.



В первом матче после международной паузы «Ростов» сыграет со «Спартаком». Встреча 24-го тура чемпионата России пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону 4 апреля.

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