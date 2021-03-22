Милутинович: скоро «Динамо» откроет лабораторию. Она будет лучше, чем у «Реала» и «Милана»

Сербский специалист Андрея Милутинович, который в январе 2021 года занял должность куратора научно-спортивного направления в московском «Динамо», сравнил организацию работы в стане бело-голубых и в миланском «Интере», с которым сотрудничал ранее.

«Через пару месяцев открываем лабораторию «Динамо» — там будет лучшее оборудование в мире, которое позволит регулярно тестировать футболистов. Сейчас на базе в Новогорске идет ремонт помещения, которое будет носить название «Динамо-LAB». Это будет первая клубная лаборатория в России. Такие есть у «Милана», «Реала». Думаю, наша будет даже лучше: мы поставим туда новейшее оборудование, которого у других клубов ещё нет», — приводит слова Милутиновича Sport24.

Ранее Милутинович работал в миланском «Интере» и сборной Хорватии. С прошлого года он работает в сборной Сербии, где в его обязанности входит координация деятельности медицинской службы и специалистов по физической подготовке. Также параллельно с «Динамо» Милутинович персонально курирует полузащитника «Реала» Луку Модрича и голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.