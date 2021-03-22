«Манчестер Сити» нашёл замену Агуэро в «Саутгемптоне»

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании нападающего «Саутгемптона» и сборной Англии Дэнни Ингса.
По сведениям Sky Sports, руководство и тренерский штаб «горожан» видят в Ингсе потенциального преемника Серхио Агуэро. Основным кандидатом на усиление атаки «Ман Сити» считает нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, но из-за высокой стоимости норвежца, который оценивается минимум в € 120 млн, боссы «Сити» рассматривают Ингса как более приемлемый вариант.
Дэнни Ингс в 2019 году за € 22,2 млн перешёл в «Саутгемптон» из «Ливерпуля». До этого в сезоне-2018/2019 он находился в стане «святых» на правах аренды. На протяжении своей карьеры он также выступал за «Бёрнли» и «Борнмут», чьим воспитанником и является. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провёл 22 матча в английской Премьер-лиге, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в € 22 млн. Его контракт со «святыми» действует до 30 июня 2022 года.
Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в 8 матчах и забил 1 гол.
- 23 марта 2021
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