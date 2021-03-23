«Севилья» оценила своего полузащитника в € 72 млн. Им интересуется «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон Уондерерс» рассматривает возможность приобретения вингера «Севильи» Лукаса Окампоса в летнее трансферное окно, утверждает Football Insider.
По сообщениям источника, аргентинский полузащитник высоко ценится во всей Европе и привлекает к себе внимание со стороны большого количества более именитых клубов, однако именно «Вулверхэмптон» сильнее всех интересуется возможностью его покупки.
В контракте Окампоса с «Севильей» есть сумма отступных, равная € 72 млн, и боссы андалусийского клуба не намерены расставаться с 26-летним футболистом за меньшую сумму.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Лукас Окампос провёл 24 матча, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Окампоса в € 40 млн. Его контракт с «Севильей» действует до 30 июня 2024 года.
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13