«Севилья» оценила своего полузащитника в € 72 млн. Им интересуется «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон Уондерерс» рассматривает возможность приобретения вингера «Севильи» Лукаса Окампоса в летнее трансферное окно, утверждает Football Insider.



По сообщениям источника, аргентинский полузащитник высоко ценится во всей Европе и привлекает к себе внимание со стороны большого количества более именитых клубов, однако именно «Вулверхэмптон» сильнее всех интересуется возможностью его покупки.



В контракте Окампоса с «Севильей» есть сумма отступных, равная € 72 млн, и боссы андалусийского клуба не намерены расставаться с 26-летним футболистом за меньшую сумму.



В нынешнем сезоне Ла Лиги Лукас Окампос провёл 24 матча, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Окампоса в € 40 млн. Его контракт с «Севильей» действует до 30 июня 2024 года.

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