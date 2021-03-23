Жоау Фелиш: Роналду — кумир детства и пример для всех в команде. Он отличный капитан

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш высказался о своём партнёре по сборной Португалии, форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Играть с Криштиану — прекрасно. У Португалии было много футболистов мирового уровня, за которыми мне нравилось наблюдать в детстве. Если нужно выбрать одного, то, пожалуй, я бы назвал Руя Кошту. Было бы невероятно играть вместе с ним, у него был особый талант.



Роналду — пример для всех в команде. И не только из-за его достижений, но ещё и из-за всего, что он хочет выиграть. Для меня он кумир детства, как и для других игроков команды. Криштиану никогда не требует от других того, чего не требует от самого себя. Он выиграл всё, но всё ещё требователен. Роналду — отличный капитан, который всегда готов дать тебе совет. Перед матчем Лиги наций он сказал мне: «Не переживай и наслаждайся игрой», — цитирует Фелиша AS со ссылкой на World Soccer.

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