Данил Круговой рассказал о причинах прогресса молодёжной сборной России
Полузащитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, с чем связан прогресс молодёжной сборной России. Напомним, хавбек попал в состав национальной команды на чемпионат Европы.
«У нас собрался хороший костяк игроков, мы вместе прошли юношеские сборные и хорошо провели отборочную кампанию к Евро-2021. В России стали больше доверять российским игрокам, отсюда появилось больше игровой практики у молодых футболистов, думаю, с этим связан наш прогресс», — приводит слова Кругового RFI.
Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.
В молодёжной сборной России сообщили, что заявка на ЧЕ-2021 является окончательной
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