Бистрович: думаю, мы насладимся временем вместе с Оличем в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за турецкий клуб «Касымпаша» на правах аренды, прокомментировал назначение Ивицы Олича на должность главного тренера «армейского» клуба.
«Олич? Он легенда в мире футбола и в особенности для ЦСКА и Хорватии. Я был совсем маленьким, когда он переехал в Москву. Но я видел несколько нарезок с его голами, и то, как ЦСКА брал с ним Кубок УЕФА.
Ивица всегда отдавал 110% себя на поле как игрок. Уверен, что на посту тренера он сохранит эту ментальность! Болельщики ЦСКА уж точно с нетерпением ждут возвращения легенды и нового этапа в жизни клуба. Думаю, мы насладимся этим временем вместе», — приводит слова Бистровича Sport24.
Напомним, ранее Бистрович заявил, что хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды и бороться за место в основном составе.
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