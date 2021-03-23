Бистрович: думаю, мы насладимся временем вместе с Оличем в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за турецкий клуб «Касымпаша» на правах аренды, прокомментировал назначение Ивицы Олича на должность главного тренера «армейского» клуба.

«Олич? Он легенда в мире футбола и в особенности для ЦСКА и Хорватии. Я был совсем маленьким, когда он переехал в Москву. Но я видел несколько нарезок с его голами, и то, как ЦСКА брал с ним Кубок УЕФА.

Ивица всегда отдавал 110% себя на поле как игрок. Уверен, что на посту тренера он сохранит эту ментальность! Болельщики ЦСКА уж точно с нетерпением ждут возвращения легенды и нового этапа в жизни клуба. Думаю, мы насладимся этим временем вместе», — приводит слова Бистровича Sport24.

Напомним, ранее Бистрович заявил, что хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды и бороться за место в основном составе.