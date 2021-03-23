Данил Круговой: цель — попасть в сборную России по футболу на ЧМ-2022
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и молодёжной сборной России Данил Круговой признался, что хочет выступить в составе основной национальной команды на чемпионате мира 2022 года.
«Международные матчи — это хорошая возможность показать себя на европейской арене, но я считаю, что нужно доказать в России свою состоятельность. Я вернулся в «Зенит» в прошлом году, чтобы выигрывать трофеи и играть в Лиге чемпионов, поэтому двигаемся шаг за шагом, и только через тяжёлый труд придёт результат. Моя цель — попасть в сборную России на чемпионат мира 2022 года. Но прежде всего нужно быть эффективным в чемпионате России, чтобы заслужить место в национальной команде», — приводит слова Кругового RFI.
Данил Круговой рассказал о причинах прогресса молодёжной сборной России
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