Данил Круговой: цель — попасть в сборную России по футболу на ЧМ-2022

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и молодёжной сборной России Данил Круговой признался, что хочет выступить в составе основной национальной команды на чемпионате мира 2022 года.



«Международные матчи — это хорошая возможность показать себя на европейской арене, но я считаю, что нужно доказать в России свою состоятельность. Я вернулся в «Зенит» в прошлом году, чтобы выигрывать трофеи и играть в Лиге чемпионов, поэтому двигаемся шаг за шагом, и только через тяжёлый труд придёт результат. Моя цель — попасть в сборную России на чемпионат мира 2022 года. Но прежде всего нужно быть эффективным в чемпионате России, чтобы заслужить место в национальной команде», — приводит слова Кругового RFI.

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