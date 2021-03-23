Франк де Бур: не рассчитываю, что ван Дейк поедет на Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал информацию, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может поехать на Евро-2020.



«У Вирджила осталось 8 недель для того, чтобы быть включённым в состав сборной на чемпионат Европы. Не знаю, хватит ли этого времени.



Я общался с ним. Он уже работает на поле, но всегда возможны осложнения, и даже лишняя неделя или две будут означать, что за «Ливерпуль» он уже не сыграет в нынешнем сезоне. Тогда можно представить, что ему скажут: «Сосредоточься на следующем сезоне». Я рад, что он на верном пути. Всё будет зависеть от его ощущений.



То, что он может сыграть за «Ливерпуль» или за сборную, я рассматриваю как бонус. Я на него сейчас не рассчитываю. Но если бы он восстановился, было бы очень здорово. Вовсе не хочу давить на него, он должен сам всё решать», – приводит слова де Бура TEAMtalk.



Вирджил Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена.

Клопп и ван Дейк могут поссориться из-за желания игрока выступить на Евро-2020