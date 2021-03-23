Франк де Бур: не рассчитываю, что ван Дейк поедет на Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал информацию, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может поехать на Евро-2020.
«У Вирджила осталось 8 недель для того, чтобы быть включённым в состав сборной на чемпионат Европы. Не знаю, хватит ли этого времени.
Я общался с ним. Он уже работает на поле, но всегда возможны осложнения, и даже лишняя неделя или две будут означать, что за «Ливерпуль» он уже не сыграет в нынешнем сезоне. Тогда можно представить, что ему скажут: «Сосредоточься на следующем сезоне». Я рад, что он на верном пути. Всё будет зависеть от его ощущений.
То, что он может сыграть за «Ливерпуль» или за сборную, я рассматриваю как бонус. Я на него сейчас не рассчитываю. Но если бы он восстановился, было бы очень здорово. Вовсе не хочу давить на него, он должен сам всё решать», – приводит слова де Бура TEAMtalk.
Вирджил Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена.
- 24 марта 2021
-
05:00
-
03:39
-
03:22
-
02:35
-
02:21
-
01:34
-
01:01
-
00:52
-
00:46
-
00:34
-
00:24
-
00:12
-
00:06
- 23 марта 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:43
-
23:31
-
22:59
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:16
-
22:05
-
22:05
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:09
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:31
-
20:16