Мать Аршавина: экс-жена Андрея придумывает всевозможные болезни, чтобы не выселяться

Татьяна Аршавина, мать экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, обвинила бывшую невестку Алису Казьмину в имитации серьёзной болезни с целью остаться в доме бывшего супруга после развода.
«Все это она устраивает потому, что не хочет выселяться из дома. Идёт на любые уловки, придумывает всевозможные болезни. У неё была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. А что касается суда, то его мы выиграли, потому что правы.
Андрей отправляет ей такие алименты, что она на них могла бы снять любую квартиру и жить прекрасно. На деньги, которые у неё есть, она также может купить любое жилье. Она не бедная, как прикидывается, она богаче, чем вы, чем я и чем большинство людей, но продолжает давить на жалость и играть в эти игры», — приводит слова Аршавиной StarHit.
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