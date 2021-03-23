Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тони Кроос пропустит матчи сборной Германии

Тони Кроос пропустит матчи сборной Германии
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос пропустит матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Исландии, Румынии и Северной Македонии.

«Тони Кроос был вынужден покинуть расположение сборной Германии из-за проблем с приводящей мышцей. Он вернётся в Испанию. Поправляйся, Тони», — говорится в сообщении, опубликованном на странице немецкой сборной в «Твиттере».

Напомним, сборная Германии дома сыграет с национальной командой Исландии 25 марта, через три дня немецкая команда проведёт на выезде матч с Румынией, а 31 марта подопечные Йоахима Лёва сыграют с национальной командой Северной Македонии.

В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

Сборная Германии объявила заявку на отборочные матчи к ЧМ-2022
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021