Тони Кроос пропустит матчи сборной Германии

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос пропустит матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Исландии, Румынии и Северной Македонии.



«Тони Кроос был вынужден покинуть расположение сборной Германии из-за проблем с приводящей мышцей. Он вернётся в Испанию. Поправляйся, Тони», — говорится в сообщении, опубликованном на странице немецкой сборной в «Твиттере».



Напомним, сборная Германии дома сыграет с национальной командой Исландии 25 марта, через три дня немецкая команда проведёт на выезде матч с Румынией, а 31 марта подопечные Йоахима Лёва сыграют с национальной командой Северной Македонии.

В нынешнем сезоне Кроос принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.