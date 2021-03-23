В Португалии забили потрясающий гол рабоной. Видео

В матче 25-го тура португальской Сегунды «Бенфика Б» принимала на своём поле «Лейшойнш». Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

На 55-й минуте встречи полузащитник «Лейшойнша» Жока забил потрясающий гол. Португальский вингер ворвался в штрафную площадь соперника, на замахе убрал защитника и нанёс красивый удар рабоной. Мяч залетел в дальний угол ворот «Бенфики Б». Гол получится выдающимся, но не помог «Лейшойншу» добыть победу. Хозяева забили голы на 71-й и 87-й минутах, отметились Самуэл Педру и Энрике Араужу соответственно.

«Бенфика Б», набрав 33 очка, занимает 9-е место в турнирной таблице второй португальской лиги. «Лейшойнш» (30) — на 11-м месте. Лидирует в Сегунде «Эшторил», в активе которого 56 очков.