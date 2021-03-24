«Локомотив» сыграет с «Туапсе» на сборах в Сочи

Локомотив начал учебно-тренировочные сборы в Сочи, где пробудет до 2 апреля, сообщает пресс-служба «железнодорожников». На сборах команда проведёт один товарищеский матч с «Туапсе».



«Локомотив», набрав 40 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сравнявшись по баллам с ЦСКА и имея при этом преимущество по дополнительным показателям. Выше «железнодорожников» располагаются лишь «Спартак» (44) и действующий чемпион «Зенит» (48). В следующем туре «Локомотиву» предстоит сыграть на выезде с «Ротором» в Волгограде. Встреча состоится после паузы на матчи сборных, 3 апреля.



«Туапсе» занимает последнее место в ПФЛ – Группа 1 (Юг). За 17 матчей клуб набрал семь очков и находится в зоне вылета.