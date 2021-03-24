Олли Уоткинс назвал лучшего нападающего в истории АПЛ

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс, получивший вызов в сборную Англии, назвал лучшего, по его мнению, форварда в истории английской Премьер-лиги.
«Я считаю Тьерри Анри лучшим нападающим из когда-либо игравших в Премьер-лиге. Некоторые могут со мной не согласиться, но у него было всё: дриблинг, скорость. Он мог забивать обеими ногами и сам создавал моменты. Я брал с него пример, когда в детстве болел за «Арсенал». Но до Тьерри мне очень далеко», — приводит слова Уоткинса Goal.
Олли перешёл в «Астон Виллу» в сентябре 2020 года из «Брентфорда» за € 30,8 млн, не считая бонусов. Покупка форварда станет самым дорогим трансфером в истории «львов». Его контракт с бирмингемцами действует до 30 июня 2025 года. Уоткинс в АПЛ сезона-2020/2021 провёл 28 матчей, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
Видео гола Олли Уоткинса в ворота «Арсенала»
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