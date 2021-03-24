Вейналдум отреагировал на информацию о предварительном контракте с «Барселоной»
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум высказался об информации, что летом он перейдёт в «Барселону». Сообщалось, что футболист подписал предварительный контракт с сине-гранатовыми.
«О моём будущем всегда будут вестись разговоры, но, как я уже говорил раньше, у меня пока нет новостей. Вся эта информация появляется только в СМИ, но мне нечего рассказать. Когда новости появятся, я об этом сообщу», — цитирует Вейналдума Marca со ссылкой на NOS.
Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В настоящее время игрок находится в расположении сборной Нидерландов. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 2 гола.
«Барселона» отрицает, что сделка по Вейналдуму закрыта
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