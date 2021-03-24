Мальта — Россия: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 22:45

Сегодня, 24 марта, состоится матч сборных Мальты и России. Встреча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт в Та-Кали на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Дании во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. Помогать ему будут ассистенты Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.



Мальта и Россия находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словения, Словакия и Кипр.



В эту международную паузу сборной России также предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 со Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

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