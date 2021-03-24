«Вынужденнее коррупции не бывает!» Василий Уткин — о скандале с футболистами «Тамбова»

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал скандал с участием футболистов «Тамбова», которых заподозрили в ставках на матчи собственной команды.
«Мне очень интересно знать, торговали ли футболисты нынешней версии «Тамбова» матчами или иной букмекерской фактурой. Но это интерес детективный, праздный. А практический вот в чём: а что, интересно, им остаётся делать? Они каждый день убеждаются на примерах, что денег-то им не видать заработанных. Ну вот правда.
А у нас тут как раз Дума закон приняла о вынужденной коррупции. Я уже не настолько молод, чтобы вникать в законотворчество нашей Думы, но судя по названию — по этому закону игроков «Тамбова» – надо заранее освободить от ответственности, не? Коррупция — вынужденнее просто не бывает!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 24 марта 2021
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