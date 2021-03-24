Экс-президент ФИФА Блаттер отстранён от футбольной деятельности на более чем 6 лет
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отстранён от футбольной деятельности, сообщается на официальном сайте организации.
Независимый комитет по этике признал функционера виновным в многочисленных нарушениях кодекса ФИФА. Помимо Блаттера фигурантом расследования был бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке, которого также признали виновным. Блаттер и Вальке получили одинаковое наказание — они отстранены от футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев, а также оштрафованы на 1 млн швейцарских франков (около € 900 тыс.).
При этом новый запрет на футбольную деятельность вступит в силу, когда у них истекут действущие ограничения. У Блаттера срок закончится в октябре этого года, у Вальке — в 2025 году.
Йозеф Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии
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