Воспитанник ЦСКА: в «Лейрии» долго сидели без зарплаты. Воду и свет отключали за долги

Воспитанник ЦСКА Анатолие Николаеш рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в португальской «Лейрии»:



«Мне позвонил Толстиков (президент «Лейрии»), предложил аренду в «Лейрию». Я ещё уточнил: «Точно буду у вас играть?» Он заверил: «Да-да, ты нам нужен». В итоге я разрываю контракт с «Гимарайншем», еду в «Лейрию» и… сажусь на банку. Зачем возвращали, непонятно. После этого отношения с президентом клуба, агентами окончательно испортились – и всё пошло наперекосяк…



У Толстикова снова возникли проблемы с деньгами, и мы пять или шесть месяцев сидели без зарплаты. Когда местные пригрозили ему судом, он им вернул долги. А россиянам – мне и ещё паре ребят – не заплатил. Подошли к нему, спросили: «Почему португальцам, у которых тут семьи, родня, вы платите, а нам, которым помочь некому, – нет?» Он ответил, что, мол, мы можем войти в положение, потерпеть. Дошло до того, что я жил на съёмной квартире без воды и света – за долги отключали! У меня не было денег, чтобы оплатить коммунальные услуги. Даже в туалет нельзя было сходить. А Толстиков только повторял: «Не переживай, всё решим». Одно время ночевал у другого парня, а президенту пофигу было. Зато, когда у меня что-то не получалось на поле, он предъявлял: «Почему плохо играешь?» А как ты будешь играть, если даже еду дома приготовить не можешь?!» — сказал Николаеш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Я жил без света и воды…» Почему чемпион Европы среди юношей бросил футбол в 24 года Грустная история воспитанника ЦСКА Николаеша — от первого лица.