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Франция — Украина: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 22:45

Франция — Украина: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 22:45
Футбол / Франция 0

Сегодня, 24 марта, состоится матч сборных Франции и Украины. Встреча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты — Кристиан Гиттельман и Марко Ахмюллер. Резервный рефери — Кристиан Дингерт.

Франция и Украина находятся в группе D отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Босния и Герцеговина, Финляндия и Казахстан.

В эту международную паузу сборная Франции также сыграет с Казахстаном и Боснией и Герцеговиной, а Украина проведёт встречи с Финляндией и Казахстаном.

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