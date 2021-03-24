Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игорь Акинфеев: тренерская работа — не моё. Рутина

Игорь Акинфеев: тренерская работа — не моё. Рутина
Футбол / РПЛ 0

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после первой тренировки под руководством нового главного тренера Ивицы Олича отреагировал на слова представителя пресс-службы московской команды, что вратарь был на командном занятии словно наставник.

«Какой я тренер, заканчивай давай. Тренерская работа — это не моё. Рутина», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.

Вчера, 23 марта, ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Контракт голкипера с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.

«С разницей в 16 лет». Акинфеев опубликовал совместные фото с Оличем «тогда и сейчас»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021