Игорь Акинфеев: тренерская работа — не моё. Рутина

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после первой тренировки под руководством нового главного тренера Ивицы Олича отреагировал на слова представителя пресс-службы московской команды, что вратарь был на командном занятии словно наставник.



«Какой я тренер, заканчивай давай. Тренерская работа — это не моё. Рутина», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.



Вчера, 23 марта, ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол.



Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Контракт голкипера с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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