Мальта — Россия: Фернандес упрочил преимущество гостей

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Мальты принимает национальную команду России. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Та-Кали» в городе Та-Кали (Мальта). К 36-й минуте встречи счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 35-й минуте встречи защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес упрочил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал автор первого гола Артём Дзюба.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Дании во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. Помогают ему ассистенты Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.
Мальта и Россия находятся в группе H отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словения, Словакия и Кипр.
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