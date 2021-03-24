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Мальта — Россия: Мбонг сокращает отставание хозяев в счёте

Мальта — Россия: Мбонг сокращает отставание хозяев в счёте
Футбол / Сборная России 0

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Мальты принимает национальную команду России. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Та-Кали» в городе Та-Кали (Мальта). К 57-й минуте встречи счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мальта — Россия.

На 56-й минуте встречи полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг сократил отставание хозяев в счёте.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Дании во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. Помогают ему ассистенты Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.

Мальта и Россия находятся в группе H отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словения, Словакия и Кипр.

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