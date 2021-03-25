«Всё написано на лице Черчесова». Червиченко раскритиковал игру сборной России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре сборной России в матче со сборной Мальты (3:1).
«Всё очень печально. Особенно если учесть, что параллельно я смотрел Франция — Украина, а там игра завершилась со счётом 1:1… Наша сборная представляет из себя очень грустное зрелище. Тот факт, что матч перешёл в спокойную стадию лишь на 89 минуте, говорит о том, что мы совершенно не готовы к этому розыгрышу. Катали мяч до 25-30 минут, затем было что-то непонятное. Еле-еле забили… После того, как счёт стал 2:1, мы могли пару раз пропустить. Благо, что там играют заправщики, почтальоны и пекари.
Всё настолько печально, что… Всё было написана на лице Черчесова— оно стало перепуганным и напряжённым после 2:1. Особенно, когда мальтийцы осаждали наши ворота… Вдобавок ко всему словенцы переиграли хорватов… У нас всё очень плохо. Мы хоть и победили, но никакого позитива нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов: матч сборной России с Мальтой — 90 минут мучения.
- 25 марта 2021
-
05:27
-
04:55
-
03:27
-
02:50
-
02:35
-
02:13
-
01:58
-
01:52
-
01:37
-
01:24
-
01:19
-
01:03
-
00:57
-
00:48
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:37
-
00:35
-
00:08
-
00:00
- 24 марта 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:21
-
23:10
-
23:09
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:47
-
22:39