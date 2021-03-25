«Всё написано на лице Черчесова». Червиченко раскритиковал игру сборной России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре сборной России в матче со сборной Мальты (3:1).

«Всё очень печально. Особенно если учесть, что параллельно я смотрел Франция — Украина, а там игра завершилась со счётом 1:1… Наша сборная представляет из себя очень грустное зрелище. Тот факт, что матч перешёл в спокойную стадию лишь на 89 минуте, говорит о том, что мы совершенно не готовы к этому розыгрышу. Катали мяч до 25-30 минут, затем было что-то непонятное. Еле-еле забили… После того, как счёт стал 2:1, мы могли пару раз пропустить. Благо, что там играют заправщики, почтальоны и пекари.



Всё настолько печально, что… Всё было написана на лице Черчесова— оно стало перепуганным и напряжённым после 2:1. Особенно, когда мальтийцы осаждали наши ворота… Вдобавок ко всему словенцы переиграли хорватов… У нас всё очень плохо. Мы хоть и победили, но никакого позитива нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов: матч сборной России с Мальтой — 90 минут мучения.