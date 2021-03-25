Черчесов: со Словенией будем играть за шесть очков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что матч со сборной Словенией будет за 6 очков.
«На предматчевой пресс-конференции говорил, что мы изучаем наших соперников. Понятно, что у болельщиков мало информации. Они знают, что это Мальта, но не знают, как играет команда, кто за неё играет. У мальтийцев новый тренер — итальянец, который привнёс изменения команде. Мы смотрели игры, знали, что это организованная сборная, есть игроки, которые могут индивидуально сыграть. Мы ждали непростой матч — так всё и получилось.
В какой-то степени в середине второго тайма мы им помогли, потому что позволили себе некоторые вольности при развитии атак. Одна из контратак соперника получилась удачной. Счёт 2:1 был скользким, но мы сделали несколько замен, перехватили инициативу и довели игру до победы. Самое главное — взяли три очка. Одни наши соперники поделили очки, Хорватия проиграла, мы со Словенией будем играть за 6 очков», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 российская сборная обыграла сборную Мальту со счётом 3:1. Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.
Матч сборной России со Словенией пройдёт 27 марта в Сочи.
«Я не понимаю, зачем и для кого играет эта сборная». Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов о матче сборной России с Мальтой.
- 25 марта 2021
-
05:27
-
04:55
-
03:27
-
02:50
-
02:35
-
02:13
-
01:58
-
01:52
-
01:37
-
01:24
-
01:19
-
00:57
-
00:48
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:35
-
00:08
- 24 марта 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:21
-
23:09
-
23:03
-
22:08
-
21:54
-
21:54
-
21:30
-
21:24
-
20:15
-
20:05
-
20:00
-
19:55