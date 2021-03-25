Черчесов: со Словенией будем играть за шесть очков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что матч со сборной Словенией будет за 6 очков.

«На предматчевой пресс-конференции говорил, что мы изучаем наших соперников. Понятно, что у болельщиков мало информации. Они знают, что это Мальта, но не знают, как играет команда, кто за неё играет. У мальтийцев новый тренер — итальянец, который привнёс изменения команде. Мы смотрели игры, знали, что это организованная сборная, есть игроки, которые могут индивидуально сыграть. Мы ждали непростой матч — так всё и получилось.

В какой-то степени в середине второго тайма мы им помогли, потому что позволили себе некоторые вольности при развитии атак. Одна из контратак соперника получилась удачной. Счёт 2:1 был скользким, но мы сделали несколько замен, перехватили инициативу и довели игру до победы. Самое главное — взяли три очка. Одни наши соперники поделили очки, Хорватия проиграла, мы со Словенией будем играть за 6 очков», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 российская сборная обыграла сборную Мальту со счётом 3:1. Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

Матч сборной России со Словенией пройдёт 27 марта в Сочи.

«Я не понимаю, зачем и для кого играет эта сборная». Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов о матче сборной России с Мальтой.