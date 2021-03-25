Черчесов признался, что хотел заменить Головина по ходу матча с Мальтой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что планировал заменить полузащитника Александра Головина по ходу матча первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года. Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

«Мы говорили, что планировали сыграть немножко по-другому. Хотели дать Саше чуть меньше игрового времени — минут 70. Во втором тайме игра складывалась не так, как хотелось бы, поэтому мы поменяли свои планы. Лёша вышел на своей позиции, куда мы и планировали его выпускать.

Повторюсь, им не так просто, как может показаться со стороны. Надо понимать партнёров… Головин, например, полтора года не был в сборной. Есть определённые нюансы перед каждой игрой, стараемся им решать.

«Не хотелось бы сейчас обсуждать игроков. Кто-то видел две голевые передачи Фомина, другие — недочёты в оборонительных действиях и при развитии атаки. Ахметов и Фомин в таком сочетании ещё не играли — им нужно определённое время. Мы внимательно смотрим игры, оцениваем игроков. Сегодня не могу сказать, кто из них ближе или дальше», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 российская сборная обыграла сборную Мальту со счётом 3:1. Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

«С таким футболом далеко не уедешь». Аналитик «Чемпионата» Михаил Гончаров о матче сборной России с Мальтой.