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Ордец: Шварц сильно похож на Фонсеку «шахтёрского» периода

Ордец: Шварц сильно похож на Фонсеку «шахтёрского» периода
Футбол / РПЛ 0
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Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец сравнил главного тренера бело-голубых Сандро Шварца и наставника «Ромы» Паулу Фонсеку.

«С каждым по-своему интересно. Но я в «Шахтёре» работал с двумя иностранцами — Луческу и Фонсекой, который сейчас в «Роме». Так вот Шварц сильно похож на Фонсеку «шахтёрского» периода своими мыслями на поле, тактикой, схемой. Он говорит, что нужно играть компактно, просит, чтобы линия обороны поднималась высоко. Такого раньше не было при Новикове и Хохлове.

Они как бы это требовали, но сейчас больше уделяется этому внимания. Шварц сразу это объяснил на первых занятиях, сказал, что современный футбол основан на компактности. Иногда мы смотрим матчи чемпионатов Германии или Италии, чтобы понимать, как правильно играть в обороне», — цитирует защитника «Советский спорт».

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