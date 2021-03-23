Сандро Шварц рассказал о тактических тонкостях в игре «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился тактическими элементами, которые используются в игровой системе бело-голубых.
«Мы действительно хорошо обороняемся. Мы много пропустили с пенальти, нам надо улучшить индивидуальные действия в единоборствах. Но системных проблем в обороне нет. Мы защищаемся активно, цельно.
Для нас важно в фазе после отбора мяча играть вертикально, быстро и целеустремлённо доставлять мяч в глубину. Поэтому мы должны активно идти в отбор, даже на чужой половине поля, чтобы до ворот соперников оставался кратчайший путь. Наша идея — действовать вертикально. С другой стороны, позиционная игра против соперников, которые обороняются глубоко, очень важна. Игроки должны открываться между линиями. Речь сейчас не о том, чтобы сразу действовать успешно в позиционных атаках, а о том, чтобы изначально занимать хорошие позиции и при потере мяча иметь возможность тут же идти в контрпрессинг. Это очень важно для нашей игры в атаке.
У нас нет цели играть зрелищно — нужно играть успешно, но с идеей. Мы хотим действовать максимально смело, должны доминировать на поле. Мы не хотим идти на риск, но должны действовать целеустремлённо и быстро занимать хорошие позиции, когда мяч у соперника и когда мы сами им владеем», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».
- 23 марта 2021
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