В Госдуму внесён законопроект для регулирования деятельности спортивных агентов

Сегодня, 25 марта, в Государственную думу был внесён законопроект, который позволит усовершенствовать регулирование деятельности спортивных агентов.



Авторы инициативы – председатель думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Документом предлагается ввести в КоАП РФ ответственность для спортивных агентов без соответствующей аккредитации за трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы. Утверждается, что принятие законопроекта позволит усилить контроль за деятельностью спортивных агентов, а следовательно, повысить качество предоставляемых ими услуг, обеспечив права и законные интересы спортсменов и тренеров.



«Законопроект, по сути, ликвидирует существующий пробел в законодательстве, заключающийся в том, что прямой запрет на трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы спортивными агентами без аккредитации в законодательстве есть (ч. 5 ст. 19.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»), а ответственность за несоблюдение требований закона предусмотрена не была.



Деятельность спортивных агентов регулируется далеко не всеми спортивными федерациями, а там, где она регулируется, отмечены многочисленные случаи нарушений. Так, например, по решению Российского футбольного союза были отозваны аккредитации у четверти действующих агентов за несоблюдение требований РФС. Рынок спортивных агентов должен стать более прозрачным благодаря новому законопроекту, ведь введение ответственности за работу без аккредитации не оставит выбора тем, кто до сих пор работает, не соблюдая требования закона», — сказал Пайкин.

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