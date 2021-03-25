«Тамбов» отстранил от тренировок игроков, подозреваемых в ставках

«Тамбов» отстранил от тренировок 32-летнего белорусского полузащитника Дмитрия Германа и 31-летнего российского нападающего Александра Еркина. Об этом сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
«Позиция клуба в сложившейся ситуации достаточно простая. На данный момент мы не видим каких-либо юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших игроков. Верить в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы. Мы и не верим в это. Тем не менее, чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что футболистов «Тамбова» вызвали в РФС из-за подозрений в ставках. В клубе подтвердили, что игроки должны явиться в союз.
- 25 марта 2021
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