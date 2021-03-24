Мостовой — о назначении Олича в ЦСКА: хорошее решение. «Спартак» мог бы и меня пригласить

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

«Олич — хорошее и нормальное решение. Все начали говорить, что он без опыта. Но вот он его сейчас и наберётся. Опыт не покупаешь, его приобретаешь. У Олича он богатый, а я всегда на стороне тех, кто прошёл футбольную жизнь. Мог бы в этой ситуации и «Спартак» меня пригласить? Мог бы. Но я не обижаюсь, мне же не 50 лет, чтобы обижаться. Ивица много лет играл в ЦСКА, хорошо играл. Нормальное назначение», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вчера, 23 марта, ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол.