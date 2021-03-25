Рияд Марез рассказал, почему играет под 26-м номером

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез признался, что не может выделить самый яркий момент нынешнего сезона, а также рассказал, почему играет под 26-м номером.

«Мне трудно выделить один момент. Пока что мы очень хороши. Я доволен всем, что мы делаем.

Почему я играю под 26-м номером? Это началось в «Лестере». Когда я перешёл туда, там было только два свободных номера — 28-й и 26-й. Я сказал: «Ладно, возьму 26-й». И этот номер принёс мне много хорошего. Я выиграл чемпионат с «Лестером», мы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. Номер мне понравился, и я решил его оставить. Если бы мог, взял бы 11-й номер, но сейчас уже оставлю 26-й», — сказал Марез на видео, опубликованном на официальном сайте «Манчестер Сити».

Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн.

Дубль Мареза в видеообзоре матча «Манчестер Сити» – «Саутгемптон»